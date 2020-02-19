Эвакуация из Уханя: в МВД сообщили о мерах контроля для эвакуированных

Вокруг помещения, куда будут изолированы на 14-дневный карантин эвакуированные граждане Украины и иностранцы из Уханя, будет создано двойное кольцо защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что также возле помещения будет работать круглосуточный объединенный центр МВД.

"На ближайшие 14 дней они (эвакуированные из Уханя - ред.) будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - сообщили в министерстве.

Напомним, сегодня ночью из Киева в китайский город Ухань вылетел самолет, который проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом. Ожидается, что самолет вернется в Киев 20 февраля в 8 утра.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации.