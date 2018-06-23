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Эвакуация туристов в Карпатах: в ГСЧС сообщили подробности

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 13:12
Фото: в Карпатах выпал снег (dsns.gov.ua)
Фото: в Карпатах выпал снег (dsns.gov.ua)

Эвакуацию в Карпатах проводят из-за понижения температуры и снега

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили подробности эвакуации туристов в Карпатах. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Как сообщается, сегодня утром, 23 июня, спасатели получили сообщение, что из-за понижения температуры воздуха и мокрого снега в высокогорье нуждается в помощи группа туристов из 35 человек (из них 27 детей).

"Место нахождения группы г. Близница, Раховского района. В 11:00 спасатели добрались к туристам и сейчас сопровождают их в ближайший населенный пункт. Состояние здоровья туристов удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.

Фото: в Карпатах выпал снег, туристов эвакуируют (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за снега в Карпатах за сопровождением к спасателям обратилась группа туристов из 35 человек, из которых 27 детей.

Из-за снега в Карпатах за сопровождением к спасателям обратились 35 туристов, - ГСЧС Эвакуация детского лагеря на Закарпатье: Москаль сообщил подробности
Теги публикации: снег, Карпаты, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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