Евакуація туристів в Карпатах: у ДСНС повідомили подробиці

Евакуацію у Карпатах проводять через пониження температури та сніг

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили подробиці евакуації туристів в Карпатах. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Як повідомляється, сьогодні вранці, 23 червня, рятувальники отримали повідомлення, що через пониження температури повітря та мокрий сніг на високогір’ї потребує допомоги група туристів з 35 осіб (з них 27 дітей).

"Місце знаходження групи г. Близниця, Рахівського району. Об 11:00 рятувальники дісталися до туристів та зараз супроводжують їх до найближчого населеного пункту. Стан здоров’я туристів задовільний, медичної допомоги вони не потребували", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Карпатах випав сніг, туристів евакуюють (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сніг в Карпатах за супроводом до рятувальників звернулася група туристів з 35 осіб, з яких 27 дітей.