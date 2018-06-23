Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Евакуація туристів в Карпатах: у ДСНС повідомили подробиці

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 13:12
Фото: у Карпатах випав сніг (dsns.gov.ua)
Фото: у Карпатах випав сніг (dsns.gov.ua)

Евакуацію у Карпатах проводять через пониження температури та сніг

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили подробиці евакуації туристів в Карпатах. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Як повідомляється, сьогодні вранці, 23 червня, рятувальники отримали повідомлення, що через пониження температури повітря та мокрий сніг на високогір’ї потребує допомоги група туристів з 35 осіб (з них 27 дітей).

"Місце знаходження групи г. Близниця, Рахівського району.  Об 11:00 рятувальники дісталися до туристів та зараз супроводжують їх до найближчого населеного пункту. Стан здоров’я туристів задовільний, медичної допомоги вони не потребували", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Карпатах випав сніг, туристів евакуюють (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сніг в Карпатах за супроводом до рятувальників звернулася група туристів з 35 осіб, з яких 27 дітей.

Через сніг в Карпатах за супроводом до рятувальників звернулися 35 туристів, - ДСНС Евакуація дитячого табору на Закарпатті: Москаль повідомив подробиці
Теги публікації: снег, Карпаты, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся