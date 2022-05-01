Эвакуация под сопровождением ООН не касается раненых и военных, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из маршрутов по эвакуации граждан предложен ООН. Однако он не касается солдат и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для EPT News.
"Они не берут на себя такую ответственность. ООН говорит только о помощи для эвакуации мирных жителей. Когда Россия нас не остановила, мы уже вывезли много людей из Мариуполя", - сказал он.
Зеленский заявил, что власть продолжает пытаться эвакуировать цивильных с "Азовстали". При этом он отметил, что многое зависит от российской стороны.
"Как видите, в этом участвует даже ООН. Тем не менее этот процесс остается трудным. Почему; Потому что мы не доверяем РФ, потому что это доверие уменьшается. Это продолжалось даже тогда, когда Гутерриш обсуждал здесь гуманитарную миссию по эвакуации мирных жителей. Он приехал из Российской Федерации, чтобы подтвердить это. Но даже в этот момент по Киевской области запустили 5 ракет", - заявил президент.
Ранее мы сообщали, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских из "Азовстали" в Мариуполе. Глава государства уточнил, что первые 100 человек уже вывезли на контролируемую украинскими военными территорию.
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