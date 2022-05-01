ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эвакуация под сопровождением ООН не касается раненых и военных, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Воскресенье 01 мая 2022 23:27
Эвакуация под сопровождением ООН не касается раненых и военных, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из маршрутов по эвакуации граждан предложен ООН. Однако он не касается солдат и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для EPT News.

"Они не берут на себя такую ​​ответственность. ООН говорит только о помощи для эвакуации мирных жителей. Когда Россия нас не остановила, мы уже вывезли много людей из Мариуполя", - сказал он.

Зеленский заявил, что власть продолжает пытаться эвакуировать цивильных с "Азовстали". При этом он отметил, что многое зависит от российской стороны.

"Как видите, в этом участвует даже ООН. Тем не менее этот процесс остается трудным. Почему; Потому что мы не доверяем РФ, потому что это доверие уменьшается. Это продолжалось даже тогда, когда Гутерриш обсуждал здесь гуманитарную миссию по эвакуации мирных жителей. Он приехал из Российской Федерации, чтобы подтвердить это. Но даже в этот момент по Киевской области запустили 5 ракет", - заявил президент.

Ранее мы сообщали, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских из "Азовстали" в Мариуполе. Глава государства уточнил, что первые 100 человек уже вывезли на контролируемую украинскими военными территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны