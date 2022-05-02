UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эвакуация, поиск жилья и помощь: для украинцев запустили удобный сервис

Фото: для эвакуируемых запускают удобный сервис (t me UkrzalInfo)
Автор: Илона Свиридова

В Украине запустили проект "Там, где вас ждут" для желающих эвакуироваться в более безопасные регионы страны. Для этого необходимо зарегистрироваться в специально созданном сервисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что проект поможет упростить процесс эвакуации, поиска жиля и получения гуманитарной помощи украинцам, которые вынуждены покинуть дома из-за войны России против Украины.

В частности, Министерство цифровой трансформации запустило сайт, на котором отображается число мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения людей. Также там есть номера контактных центров, куда можно обращаться самостоятельно с соответствующим запросом - местные органы власти будут сопровождать от вокзалов до места расселения.

На пяти вокзалах - в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой - стюарды будут регистрировать эвакуируемых в единой системе и помогать определиться с местом будущего временного поселения.

На четырех принимающих вокзалах - во Львове, Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске - будут встречать другие сотрудники железной дороги и волонтеры, затем людей доставят в места расселения.

Зарегистрироваться в системе можно не только на вокзале, но и в некоторых поездах:

  • №209/210 Харьков - Ивано-Франковск
  • №233/234 Покровск - Чоп
  • №219/220 Запорожье - Львов
  • №238/237 Одесса - Ужгород
  • №136/135 Одесса - Черновцы
  • №13/14 Киев - Солотвино
  • №43/44 Киев - Ивано-Франковск
  • №45/46 Лозовая - Ужгород

Заявку на эвакуацию с проживанием можно оставить через контактный центр "Укрзализныци" по номеру 0 800 503 111.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 мая государственную помощь будут получать переселенцы из 8 областей. РБК-Украина публиковало перечень общин, переселенцы из которых буду получать деньги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяПереселенцы с ДонбассаБеженцы