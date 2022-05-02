Эвакуация, поиск жилья и помощь: для украинцев запустили удобный сервис

Сообщается, что проект поможет упростить процесс эвакуации, поиска жиля и получения гуманитарной помощи украинцам, которые вынуждены покинуть дома из-за войны России против Украины.

В частности, Министерство цифровой трансформации запустило сайт, на котором отображается число мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения людей. Также там есть номера контактных центров, куда можно обращаться самостоятельно с соответствующим запросом - местные органы власти будут сопровождать от вокзалов до места расселения.

На пяти вокзалах - в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой - стюарды будут регистрировать эвакуируемых в единой системе и помогать определиться с местом будущего временного поселения.

На четырех принимающих вокзалах - во Львове, Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске - будут встречать другие сотрудники железной дороги и волонтеры, затем людей доставят в места расселения.

Зарегистрироваться в системе можно не только на вокзале, но и в некоторых поездах:

№209/210 Харьков - Ивано-Франковск

№233/234 Покровск - Чоп

№219/220 Запорожье - Львов

№238/237 Одесса - Ужгород

№136/135 Одесса - Черновцы

№13/14 Киев - Солотвино

№43/44 Киев - Ивано-Франковск

№45/46 Лозовая - Ужгород

Заявку на эвакуацию с проживанием можно оставить через контактный центр "Укрзализныци" по номеру 0 800 503 111.