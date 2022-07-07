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Эвакуация из Николаева. Ким объяснил, кому стоит остаться в городе

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Николаева, которые имеют роботу и поддерживают экономику, могут оставаться в городе. Остальным стоит эвакуироваться в более безопасные регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире "5 канала".

По его словам, из города постоянно курсируют эвакуационные автобусы. Часть людей покидает Николаев, но есть жители, которые уже возвращаются.

"Мое мнение такое - если человек имеет работу и он может помогать своей работой, в том числе своими налогами, ВСУ, то надо работать и находиться здесь. Если работы нет и есть возможность находиться в другом месте, где безопаснее, то, разумеется, лучше уехать", - сказал Ким.

Напомним, что Николаев почти ежедневно страдает от российских обстрелов. Оккупанты бьют по городу артиллерией и ракетами.

В частности, сегодня в Николаеве прогремели взрывы, сигнала воздушной тревоги не было.

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Николаевэвакуация