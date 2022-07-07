RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Евакуація з Миколаєва. Кім пояснив, кому варто залишитися у місті

Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Миколаєва, які мають роботу і підтримують економіку, можуть залишатися у місті. Іншим варто евакуюватися у більш безпечні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі "5 каналу".

За його словами, із міста постійно курсують евакуаційні автобуси. Частина людей залишає Миколаїв, але є мешканці, які вже повертаються.

"Моя думка така - якщо людина має роботу і вона може допомагати своєю роботою, в тому числі своїми податками, ЗСУ, то треба працювати і знаходитися тут. Якщо роботи немає і є можливість перебувати в іншому місці, де безпечніше, то, зрозуміло, краще виїхати", - сказав Кім.

Нагадаємо, що Миколаїв майже щодня страждає від російських обстрілів. Окупанти б'ють по місту артилерією та ракетами.

Зокрема, сьогодні у Миколаєві пролунали вибухи, сигналу повітряної тривоги не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївевакуація