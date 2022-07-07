Евакуація з Миколаєва. Кім пояснив, кому варто залишитися у місті

Жителі Миколаєва, які мають роботу і підтримують економіку, можуть залишатися у місті. Іншим варто евакуюватися у більш безпечні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі "5 каналу".

За його словами, із міста постійно курсують евакуаційні автобуси. Частина людей залишає Миколаїв, але є мешканці, які вже повертаються.

"Моя думка така - якщо людина має роботу і вона може допомагати своєю роботою, в тому числі своїми податками, ЗСУ, то треба працювати і знаходитися тут. Якщо роботи немає і є можливість перебувати в іншому місці, де безпечніше, то, зрозуміло, краще виїхати", - сказав Кім.