Эвакуация из Мариуполя. Украине удалось договориться о гумкоридоре: место, маршрут

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", - написала Верещук.

Место сбора

По ее словам, сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на углу улиц Таганрогская и 130-й Таганрогской дивизии.

Маршрут

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Орехов - Запорожье.

Вице-премьер подчеркнула, что учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения.

"Итак, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", - отметила Верещук.

Напомним, "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 20 апреля.

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