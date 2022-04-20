Евакуація з Маріуполя. Україні вдалося домовитися про гумкоридор: місце, маршрут

"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні. Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку", - написала Верещук.

Місце збору

За її словами, збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 буде на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Маршрут

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Оріхів - Запоріжжя.

Віце-прем'єр наголосила, що зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни.

"Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 20 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.