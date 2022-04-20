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Евакуація з Маріуполя. Україні вдалося домовитися про гумкоридор: місце, маршрут

Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 квітня Україні попередньо вдалося домовитися про гуманітарний коридор з Маріуполя. Його відкриють для жінок, дітей та людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні. Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку", - написала Верещук.

Місце збору

За її словами, збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 буде на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Маршрут

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Оріхів - Запоріжжя.

Віце-прем'єр наголосила, що зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни.

"Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 20 квітня.

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Маріупольевакуація