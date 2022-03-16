ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эвакуация из Мариуполя: тех, кто добрался до Бердянска, вывезут в Запорожье на автобусах

Новина українською →
Бердянск, Среда 16 марта 2022 11:26
Эвакуация из Мариуполя: тех, кто добрался до Бердянска, вывезут в Запорожье на автобусах Фото: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Сергей Новиков

За теми, кто при эвакуации из Мариуполя смог добраться до Бердянска, но не может двигаться дальше, отправят автобусы. Посадка назначена на 12:00, автобусы едут в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Вниманию мариупольцев, которые самостоятельно добрались до Бердянска и по разным причинам не могут двигаться дальше. В 12:00 начнется посадка на автобусы, которые будут следовать из Бердянска в Запорожье", - отметил он.

Он также уточнил место сбора - Бердянское кольцо, трасса Е58.

"Подтверждения о прекращении огня по направлению из Мариуполя пока нет", - добавил Кириленко.

Напомним, ранее сообщалось, что гуманитарные коридоры могут не открыться 16 марта, поскольку Красный Крест не согласовал их.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Мариуполь Бердянск эвакуация Война России против Украины
NEWS
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций