Эвакуация из Мариуполя: тех, кто добрался до Бердянска, вывезут в Запорожье на автобусах

За теми, кто при эвакуации из Мариуполя смог добраться до Бердянска, но не может двигаться дальше, отправят автобусы. Посадка назначена на 12:00, автобусы едут в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Вниманию мариупольцев, которые самостоятельно добрались до Бердянска и по разным причинам не могут двигаться дальше. В 12:00 начнется посадка на автобусы, которые будут следовать из Бердянска в Запорожье", - отметил он.

Он также уточнил место сбора - Бердянское кольцо, трасса Е58.

"Подтверждения о прекращении огня по направлению из Мариуполя пока нет", - добавил Кириленко.