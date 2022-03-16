ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Евакуація з Маріуполя: тих, хто дістався до Бердянська, вивезуть до Запоріжжя автобусами

Новость на русском →
Бердянськ, Середа 16 березня 2022 11:26
Евакуація з Маріуполя: тих, хто дістався до Бердянська, вивезуть до Запоріжжя автобусами Фото: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Сергей Новиков

За тими, хто при евакуації з Маріуполя зміг дістатися до Бердянська, але не може рухатися далі, відправлять автобуси. Посадка призначена на 12:00, автобуси їдуть до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"До уваги маріупольців, які самостійно дісталися Бердянська і з різних причин не можуть рухатися далі. О 12:00 розпочнеться посадка на автобуси, які прямуватимуть з Бердянська до Запоріжжя", - зазначив він.

Він також уточнив місце збору - Бердянське кільце, траса Е58.

"Підтвердження про припинення вогню у напрямку з Маріуполя поки немає", - додав Кириленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гуманітарні коридори можуть не відкритися 16 березня, оскільки Червоний Хрест не погодив їх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Маріуполь Бердянськ евакуація Війна Росії проти України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій