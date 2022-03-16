Евакуація з Маріуполя: тих, хто дістався до Бердянська, вивезуть до Запоріжжя автобусами

За тими, хто при евакуації з Маріуполя зміг дістатися до Бердянська, але не може рухатися далі, відправлять автобуси. Посадка призначена на 12:00, автобуси їдуть до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"До уваги маріупольців, які самостійно дісталися Бердянська і з різних причин не можуть рухатися далі. О 12:00 розпочнеться посадка на автобуси, які прямуватимуть з Бердянська до Запоріжжя", - зазначив він.

Він також уточнив місце збору - Бердянське кільце, траса Е58.

"Підтвердження про припинення вогню у напрямку з Маріуполя поки немає", - додав Кириленко.