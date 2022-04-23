Евакуація з Маріуполя. Сьогодні знову спробують вивезти людей: час і місце

Сьогодні, 23 квітня Україна знову спробує вивезти мирних жителів з обложеного Маріуполя. Евакуювати намагатимуться жінок, дітей та літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Сьогодні знов намагаємось евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку", - написала Верещук.

Місце зборів

За її словами мешканці вже зараз можуть починати збиратися на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті".

Час

Як наголосила віце-прем'єр, якщо все буде за планом, приблизно о 12:00 розпочнеться евакуація.

Нагадаємо, раніше Верещук заявляла, що в суботу, 23 квітня з Маріуполя можливо буде організовано гуманітарний коридор та назвала маршрут колони.

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