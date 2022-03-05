Эвакуация из Мариуполя переносится. Российские войска нарушили режим тишины

Эвакуация из Мариуполя, запланированная на 5 марта, переносится. Российская сторона нарушила договоренности о режиме тишины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Мариуполя.
"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится", - говорится в сообщении.
Мариупольцев призывают разойтись и следовать в места укрытий.
"Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей", - добавили местные власти.
Напомним, ранее сообщалось, что по маршруту эвакуации из Мариуполя идут бои в Запорожской области, и стороны пытаются согласовать режим тишины.
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