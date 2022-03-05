RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Евакуація з Маріуполя переноситься. Російські війська порушили режим тиші

Автор: Артем Горовенко

Евакуація з Маріуполя, запланована на 5 березня, переноситься. Російська сторона порушила домовленості про режим тиші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Маріуполя.

"У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься", - йдеться в повідомленні.

Маріупольців закликають розійтися і прямувати до місць укриття.

"Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з Російською Федерацією про встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців", - додала місцева влада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за маршрутом евакуації з Маріуполя йдуть бої в Запорізькій області, і сторони намагаються узгодити режим тиші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України