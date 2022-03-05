Евакуація з Маріуполя переноситься. Російські війська порушили режим тиші

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Маріуполя.

"У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься", - йдеться в повідомленні.

Маріупольців закликають розійтися і прямувати до місць укриття.

"Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з Російською Федерацією про встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців", - додала місцева влада.