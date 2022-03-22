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Эвакуация из Мариуполя: названы маршруты на 22 марта

Фото: эвакуация из Мариуполя 22 марта будет проходить по трем маршрутам (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 марта будут организованы эвакуационные рейсы для эвакуации жителей Мариуполя. Маршрутов объявлено три.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

Список маршрутов

Маршруты эвакуации из Мариуполя в Запорожье:

1. Бердянск - Запорожье

Место сборов: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27

2. Мангушская община - Запорожье

Место собрания: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Змина"

3. Никольское - Запорожье

Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23

Автобусы для эвакуации будут поданы к местам сбора с 9:00 до 10:00.

В Бердянске работают штабы, в которых мариупольцам оказывается необходимая помощь.

Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск:

  • +380615336276
  • +380615335252
  • +380975515917
  • +380504397529

Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в городе Запорожье:

  • +380952204111
  • +380672204112
  • 0800503508

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