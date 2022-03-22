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Евакуація з Маріуполя: названо маршрути на 22 березня

Фото: евакуація з Маріуполя 22 березня проходитиме за трьома маршрутами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 березня будуть організовані евакуаційні рейси для евакуації жителів Маріуполя. Маршрутів оголошено три.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

Список маршрутів

Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

1. Бердянськ - Запоріжжя

Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

2. Мангушська громада - Запоріжжя

Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"

3. Нікольське - Запоріжжя

Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Автобуси для евакуації будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00.

В Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:

  • +380615336276
  • +380615335252
  • +380975515917
  • +380504397529

Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:

  • +380952204111
  • +380672204112
  • 0800503508

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