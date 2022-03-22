Евакуація з Маріуполя: названо маршрути на 22 березня

Сьогодні, 22 березня будуть організовані евакуаційні рейси для евакуації жителів Маріуполя. Маршрутів оголошено три.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:

В Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога.

Автобуси для евакуації будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00.

Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

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