Евакуація з Маріуполя: названо маршрути на 22 березня

Сьогодні, 22 березня будуть організовані евакуаційні рейси для евакуації жителів Маріуполя. Маршрутів оголошено три.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.
Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:
1. Бердянськ - Запоріжжя
Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27
2. Мангушська громада - Запоріжжя
Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"
3. Нікольське - Запоріжжя
Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23
Автобуси для евакуації будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00.
В Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога.
Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:
Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:
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