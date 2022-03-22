Эвакуация из Мариуполя: названы маршруты на 22 марта

Сегодня, 22 марта будут организованы эвакуационные рейсы для эвакуации жителей Мариуполя. Маршрутов объявлено три.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

В Бердянске работают штабы, в которых мариупольцам оказывается необходимая помощь.

Автобусы для эвакуации будут поданы к местам сбора с 9:00 до 10:00.

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