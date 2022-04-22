Эвакуация людей из Мариуполя возможна только при содействии ООН, - Верещук
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что эвакуация десятков тысяч людей, которые до сих пор находятся в Мариуполе, возможна только с помощью ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.
Верещук сказала, что ООН должен участвовать в организации путей эвакуации из осажденного города. К тому же она добавила, что это "единственная организация, которая имеет возможности и силы предотвратить смерть".
Также она добавила, что международная организация "лишь наблюдает за происходящим".
Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит российскую столицу во вторник, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Верещук добавила, что эвакуация возможна только при содействии ООН. В частности, именно ООН и Гутерриш должны подключиться и обустроить коридоры.
"У нас нет времени ждать. Эти коридоры должны быть созданы в ближайшие дни", - сказала она.
Ранее мы сообщали, что из Мариуполя эвакуировали уже более 100 тысяч человек.
Также мы писали, что оккупанты могли похоронить в братской могиле в Мангуше до 9000 мариупольцев.
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