ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эвакуация людей из Мариуполя возможна только при содействии ООН, - Верещук

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 22 апреля 2022 22:22
Эвакуация людей из Мариуполя возможна только при содействии ООН, - Верещук Ирина Верещук (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что эвакуация десятков тысяч людей, которые до сих пор находятся в Мариуполе, возможна только с помощью ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

Верещук сказала, что ООН должен участвовать в организации путей эвакуации из осажденного города. К тому же она добавила, что это "единственная организация, которая имеет возможности и силы предотвратить смерть".

Также она добавила, что международная организация "лишь наблюдает за происходящим".

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит российскую столицу во вторник, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Верещук добавила, что эвакуация возможна только при содействии ООН. В частности, именно ООН и Гутерриш должны подключиться и обустроить коридоры.

"У нас нет времени ждать. Эти коридоры должны быть созданы в ближайшие дни", - сказала она.

Ранее мы сообщали, что из Мариуполя эвакуировали уже более 100 тысяч человек.

Также мы писали, что оккупанты могли похоронить в братской могиле в Мангуше до 9000 мариупольцев.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Мариуполь Ирина Верещук
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает