Эвакуация людей из Мариуполя возможна только при содействии ООН, - Верещук

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что эвакуация десятков тысяч людей, которые до сих пор находятся в Мариуполе, возможна только с помощью ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

Верещук сказала, что ООН должен участвовать в организации путей эвакуации из осажденного города. К тому же она добавила, что это "единственная организация, которая имеет возможности и силы предотвратить смерть".

Также она добавила, что международная организация "лишь наблюдает за происходящим".

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит российскую столицу во вторник, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Верещук добавила, что эвакуация возможна только при содействии ООН. В частности, именно ООН и Гутерриш должны подключиться и обустроить коридоры.