Евакуація людей з інвалідністю: як уряд планує вдосконалити цей процес

Україна спільно з міжнародними партнерами працює над створенням ефективних механізмів евакуації найвразливіших категорій населення з прифронтових територій. На зустрічі представників Мінсоцполітики та ООН було обговорено план щодо забезпечення безпечного переїзду та надання належного догляду людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Зазначається, що участь у заході взяли представники дипломатичних місій і провідних міжнародних організацій, таких як ПРООН, ВООЗ та Червоний Хрест.

Що таке "банк соціального життя"?

"Ворог постійно обстрілює прифронтові території, і ми не маємо права зупиняти процеси евакуації. Ми вже впроваджуємо послугу підтриманого проживання, прагнемо залучити нових надавачів послуг, а також пропонуємо створити так званий “банк соціального житла", - повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович

За її словами, через ефективне використання ресурсів приватного житла це дозволить надавати послуги:

підтриманого проживання,

геріатричного догляду для людей похилого віку.

Жолнович звернула увагу на те, що наразі евакуація і подальше впровадження послуги підтриманого проживання супроводжуються суттєвим викликом - нестачею пристосованих приміщень.

"Банки соціального житла", як являють собою механізми, що об'єднують державний, приватний та міжнародний сектори, допоможуть вирішити житлові питання у соціальній сфері.

У Мінсоцполітики наголосили, що така модель також стане надзвичайно важливим елементом у процесі евакуації з прифронтових міст.

"Забезпечення безпеки та гідних умов для найвразливіших українців - це наш пріоритет. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку та спільні зусилля, які дозволяють рятувати життя та створювати умови для відновлення людей", - додала Жолнович.

Які ще зміни пропонуються

Жолнович також нагадала, що зараз в Україні тривають масштабні реформи у соціальній сфері.

Головною метою змін є створення інклюзивного та ефективного ринку соціальних послуг.

Окрім цього, планується створення нової моделі догляду за людьми, які потребують підтримки.

У Мінсоцполітики звернули увагу на те, що такі зміни особливо важливі для евакуйованих громадян.

Матіас Шмале, гуманітарний координатор ООН в Україні, зазначив, що наразі існує нагальна потреба гарантування доступу до безпечної й гідної евакуації та переїзду з безперервним медичним обслуговуванням для вразливих людей. Це пов'язано із посиленням ракетних обстрілів прифронтових регіонів.

Нагадаємо, що МСЕК вже невдовзі будуть ліквідовані по всій Україні. Раніше ми розповідали про те, як тепер будуть встановлювати інвалідність.