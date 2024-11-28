Эвакуация людей с инвалидностью: как правительство планирует усовершенствовать этот процесс
Украина совместно с международными партнерами работает над созданием эффективных механизмов эвакуации наиболее уязвимых категорий населения с прифронтовых территорий. На встрече представителей Минсоцполитики и ООН был обсужден план по обеспечению безопасного переезда и предоставления надлежащего ухода пожилым людям и лицам с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Участие в мероприятии приняли представители дипломатических миссий и ведущих международных организаций, таких как ПРООН, ВОЗ и Красный Крест.
Что такое "банк социальной жизни"?
"Враг постоянно обстреливает прифронтовые территории, и мы не имеем права останавливать процессы эвакуации. Мы уже внедряем услугу поддержанного проживания, стремимся привлечь новых услуг, а также предлагаем создать так называемый "банк социального жилья", - сообщила министерка социальной политики Украины Оксана Жолнович
По ее словам, из-за эффективного использования ресурсов частного жилья это позволит предоставлять услуги:
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поддержанного проживания,
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гериатрического ухода для пожилых людей.
Жолнович обратила внимание на то, что эвакуация и дальнейшее внедрение услуги поддержанного проживания сопровождаются существенным вызовом - недостатком приспособленных помещений.
"Банки социального жилья", как являют собой механизмы, объединяющие государственный, частный и международный секторы, помогут решить жилищные вопросы в социальной сфере.
В Минсоцполитики отметили, что такая модель также станет важнейшим элементом в процессе эвакуации из прифронтовых городов.
"Обеспечение безопасности и достойных условий для самых уязвимых украинцев - наш приоритет. Мы благодарны международным партнерам за поддержку и совместные усилия, которые позволяют спасать жизнь и создавать условия для восстановления людей", - добавила Жолнович.
Какие еще изменения предлагаются
Жолнович также напомнила, что сейчас в Украине продолжаются масштабные реформы в социальной сфере.
Главной целью изменений является создание инклюзивного и эффективного рынка социальных услуг.
Кроме того, планируется создание новой модели ухода за людьми, нуждающимися в поддержке.
В Минсоцполитики обратили внимание, что такие изменения особенно важны для эвакуированных граждан.
Матиас Шмале, гуманитарный координатор ООН в Украине, отметил, что существует неотложная необходимость гарантирования доступа к безопасной и достойной эвакуации и переезду с непрерывным медицинским обслуживанием для уязвимых людей. Это связано с усилением ракетных обстрелов прифронтовых регионов.
Напомним, что МСЭК уже скоро будут ликвидированы по всей Украине. Раньше мы рассказывали о том, как теперь будут устанавливать инвалидность.
Кроме этого, Кабмин ввел больше выплат для лиц с инвалидностью, а также полтора года реабилитации.
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