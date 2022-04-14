Эвакуация из Луганской области сегодня запланирована по пяти направлениям: список

"Вчера нам "гуманитарные коридоры" не открыли - не было гарантий относительно безопасности. Сотни людей ждали. Как их оставить? Поэтому мы попытались эвакуировать оттуда, куда можно было доехать. Удалось по четырем направлениям, кроме Рубежного. Другим маршрутом выехали жители Кременной. Будем спасать жизни жителей области и сегодня", - написал Гайдай.

По его словам, из-за того, что во многих общинах уже давно отсутствует свет, а вместе с тем телевидение и Интернет, местами нет мобильной связи, некоторые местные жители узнают о бесплатной эвакуации лишь тогда, когда в бомбоубежище или удаленного района полицейские, спасатели или волонтеры доставляют гуманитарную помощь.

"Готовых выехать подвозят к местам сборов на этом же транспорте. Или возвращаются в следующий раз за теми, кто еще колеблется. Однако времени на размышления все меньше и меньше. Примите решение для спасения детей, родителей и себя лично. Пока еще не поздно. Автобусы вас ждут. Мест и рейсов достаточно для всех желающих. Не ждите до последнего", - призвал Гайдай.

Места собраний

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Отметим, УЗ внесла изменения в расписание эвакуационных поездов из Донбасса на сегодня. Со станции Славянск дополнительные эвакуационные рейсы не запланированы.

Напомним, вчера руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей Луганской и Донецкой областей не медлить и как можно быстрее эвакуироваться. Поскольку битва с Россией за эти территории будет тяжелой.

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