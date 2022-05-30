Эвакуация из Луганской области официально остановлена: что произошло

Из Луганской области официально остановили эвакуацию. В понедельник, 30 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль, ехавший за желающими выехать, погиб журналист из Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел, - рассказал он. - Мы официально останавливаем эвакуацию". По словам Гайдая, осколки снарядов пробили броню машины. Французский журналист, писавший об эвакуации и аккредитованный, получил ранение в шею и погиб. "Патрульного полицейского спасла каска", - добавил глава региона.