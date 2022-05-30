Евакуацію з Луганської області офіційно зупинено: що сталося

З Луганської області офіційно зупинили евакуацію. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за бажаючими виїхати, загинув журналіст з Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл, - розповів він. - Ми офіційно зупиняємо евакуацію". За словами Гайдая, осколки снарядів пробили броню машини. Французький журналіст, що писав про евакуацію та був акредитований, отримав поранення в шию та загинув. "Патрульного поліцейського врятувала каска", - додав очільник регіону.