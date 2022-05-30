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Евакуацію з Луганської області офіційно зупинено: що сталося

Фото: евакуацію з Луганської області зупинили (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

З Луганської області офіційно зупинили евакуацію. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за бажаючими виїхати, загинув журналіст з Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл, - розповів він. - Ми офіційно зупиняємо евакуацію".

За словами Гайдая, осколки снарядів пробили броню машини. Французький журналіст, що писав про евакуацію та був акредитований, отримав поранення в шию та загинув.

"Патрульного поліцейського врятувала каска", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося, окупанти постійно обстрілюють машини з людьми, які бажають евакуюватись із небезпечних регіонів. Так, російські окупанти 4 травня в Харківській області розстріляли колону з 15 приватних автомобілів, у яких перебували мирні жителі. Внаслідок цього загинули люди.

Також у селі Білогір'я Запорізької області російські окупанти обстріляли на своєму блокпосту машину із мирними жителями. Внаслідок чого одна людина загинула.

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Луганськ