Евакуація з Куп'янської громади: щодня рятують від 100 до 200 людей

"Ситуація вкрай важка, тому посилюємо заходи евакуації з того напрямку. Щодня звідти виїжджає від 100 до 200 людей", - розповів Синєгубов.

Він уточнив, що більш за все люди виїжджають з лівого берега річки Оскіл, яка протікає містом. Це пов'язано з тим, що там неможливо відновлювати пошкоджену обстрілами РФ інфраструктуру та надавати комунальні послуги.

"Ані водопостачання, ні електропостачання і, звісно, теплопостачання в зимовий період там ми забезпечити ми вже не зможемо", - наголосив очільник ОВА.

Також Олег Синєгубов додав, що з лівого берега Осколки залишається ще евакуювати приблизно 1,5 тисячі людей. На правому березі в самому населеному пункті Куп'янськ залишається близько 2,5 тисяч мешканців. У свою чергу, дітей із цього напрямку вже вивезли.