UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Евакуація з Куп'янської громади: щодня рятують від 100 до 200 людей

Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Едуард Ткач

Війська РФ постійно обстрілюють Куп'янську громаду Харківської області. У зв'язку з цим, звідти щодня евакуюють від 100 до 200 людей.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ситуація вкрай важка, тому посилюємо заходи евакуації з того напрямку. Щодня звідти виїжджає від 100 до 200 людей", - розповів Синєгубов.

Він уточнив, що більш за все люди виїжджають з лівого берега річки Оскіл, яка протікає містом. Це пов'язано з тим, що там неможливо відновлювати пошкоджену обстрілами РФ інфраструктуру та надавати комунальні послуги.

"Ані водопостачання, ні електропостачання і, звісно, теплопостачання в зимовий період там ми забезпечити ми вже не зможемо", - наголосив очільник ОВА.

Також Олег Синєгубов додав, що з лівого берега Осколки залишається ще евакуювати приблизно 1,5 тисячі людей. На правому березі в самому населеному пункті Куп'янськ залишається близько 2,5 тисяч мешканців. У свою чергу, дітей із цього напрямку вже вивезли.

Нагадаємо, кілька днів тому голова Харківської ОВА повідомив, що росіяни атакують переправи на річці Оскіл. У зв'язку з цим ускладнено евакуацію Куп'янська та інших прилеглих населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКуп'янськХарківЕвакуаціяВійна в Україні