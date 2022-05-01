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Эвакуация из "Азовстали". Появилось видео спасения людей из Мариуполя

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Украина, Воскресенье 01 мая 2022 21:21
Эвакуация из "Азовстали". Появилось видео спасения людей из Мариуполя Фото: Мариуполь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня, 1 мая, состоялась эвакуация людей из "Азовстали" в Мариуполе. В сети появилось видео спасения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь сегодня. Эвакуация из Азовстали. Все ждем мариупольцев дома. Большая благодарность всем причастным от Президента, к водителям автобусов. От всего сердца", - прокомментировал видео Андрющенко.

Уникальные кадры по спасению людей в Мариуполе предоставили военные полка "Азов". Видео опубликовал председатель фракции "Слуга народа" в ВР, член делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия.

"Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса президента, которую координировал Андрей Ермак. Важнейшую часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста", - написал Арахамия.

Ранее мы сообщали, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских из "Азовстали" в Мариуполе. Глава государства уточнил, что первые 100 человек уже вывезли на контролируемую украинскими военными территорию.

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