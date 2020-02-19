Посольство уточнило число украинцев и иностранцев в эвакуационном списке

Уже началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp
Посольство Украины в Китае завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй. В эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сообщается, что пассажиры самолета украинского спецрейса даже из самых отдаленных уголков провинции Хубэй уже находятся в международном аэропорту Тяньхе (г.Ухань).
"Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы в Украину, уже доставлены в международный аэропорт г. Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вокруг помещения, куда будут изолированы на 14-дневный карантин эвакуированные граждане Украины и иностранцы из Уханя, будет создано двойное кольцо защиты.
Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации.