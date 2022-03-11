ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эвакуация из Энергодара: колонна благополучно добралась до Запорожья

Новина українською →
Энергодар, Пятница 11 марта 2022 15:52
Эвакуация из Энергодара: колонна благополучно добралась до Запорожья Фото: колонна из Энергодара эвакуировалась в сопровождении Красного Креста (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Александр Мороз

Сегодня, 11 марта, успешно провели очередную эвакуацию из Энергодара Запорожской области. Колонна благополучно добралась до места назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Колонна авто энергодарцев и жителей соседних населенных пунктов, которые с утра выехали в Запорожье, уже добрались до пункта назначения", - отметил он.

Напомним, накануне в Энергодар прибыла колонна гуманитарной помощи, и на 11 марта была объявлена эвакуация на собственных автомобилях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар Война России против Украины
NEWS
Российская авиация нанесла удар по Беларуси
Российская авиация нанесла удар по Беларуси
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"