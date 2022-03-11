Евакуація з Енергодара: колона благополучно дісталася до Запоріжжя
Фото: колона з Енергодара евакуювалася у супроводі Червоного Хреста (t.me/orlovdmytroEn)
Сьогодні, 11 березня, успішно провели чергову евакуацію з Енергодара Запорізької області. Колона благополучно дісталася до місця призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.
"Колона авто енергодарців і жителів сусідніх населених пунктів, які з ранку виїхали до Запоріжжя, вже дісталися до пункту призначення", - зазначив він.
Нагадаємо, напередодні в Енергодар прибула колона гуманітарної допомоги, і на 11 березня була оголошена евакуація на власних автомобілях.
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