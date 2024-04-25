Евакуація з Донецької області: коли та куди зможуть безкоштовно виїхати переселенці

Згідно з рішенням Координаційного штабу з 02 травня 2024 року почнеться обов’язкова евакуація жителів Донецької області до Волинської області.

Вона буде відбуватися спеціальним поїздом - 1 раз на 8 днів. Потяг буде відправлятись 2, 10, 18 та 26 травня. Для того, щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону необхідно залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290.

Потім треба буде дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзда у місто Покровськ.

Після цього всі бажаючі зможуть безкоштовно оселитися у Волинській області.

Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.

Фото: у Донецькій області 2 травня почнеться евакуація біженців (t.me/DonetskaODA)

Евакуація з Донецької області

У жовтні минулого року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Тоді дітей евакуювали з 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів.

Вже на початку 2024 року примусову евакуацію дітей оголосили в частині населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області. 26 лютого звідти вдалося вивезти всіх дітей.

Детально про те, де в Україні оголошено обов'язкову евакуацію та куди везуть переселенців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.