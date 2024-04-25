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Эвакуация из Донецкой области: когда и куда смогут бесплатно уехать переселенцы

Иллюстративное фото: в Донецкой области 2 мая начнется эвакуация беженцев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Жители Донецкой области со 2 мая смогут бесплатно эвакуироваться в территориальные громады Волынской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОГА.

Согласно решению Координационного штаба с 02 мая 2024 года начнется обязательная эвакуация жителей Донецкой области в Волынскую область.

Она будет происходить специальным поездом - 1 раз в 8 дней. Поезд будет отправляться 2, 10, 18 и 26 мая. Для того, чтобы бесплатно выехать в безопасный регион необходимо оставить заявку по телефону 0988903318 или 0662856290.

Затем надо будет добраться до места сбора в вашем населенном пункте, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в город Покровск.

После этого все желающие смогут бесплатно поселиться в Волынской области.

Для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по телефонам: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.

Фото: в Донецкой области 2 мая начнется эвакуация беженцев (t.me/DonetskaODA)

Эвакуация из Донецкой области

В октябре прошлого года на заседании Координационного штаба по обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Тогда дети были эвакуированы из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов.

Уже в начале 2024 года принудительная эвакуация детей была объявлена в части населенных пунктов Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области. 26 февраля оттуда удалось вывезти всех детей.

Подробно о том, где в Украине объявлена обязательная эвакуация и куда везут переселенцев - читайте в материале РБК-Украина.

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эвакуацияДонецкая область