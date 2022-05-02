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Эвакуация из Донбасса. Укрзализныця меняет схему движения поезда из Покровска

Фото: Укрзализныця меняет схему движения поезда из Покровска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Укрзализныця меняет схему движения поезда из Покровска, который эвакуирует жителей восточных областей. Теперь он будет курсировать во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Нововведения будут действовать с 3 мая. Поезд №234/233 будет курсировать во Львов вместо Чопа.

"Поезд будет отправляться по нечетным из Покровска в 16:30, прибывать в Днепр в 19:40 (по станции Днепр вагоны будут присоединяться к поезду №86/85 Запорожье - Львов), во Львов поезд будет прибывать в 15:51", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодня Укрзализныця назначила три эвакуационных рейса.

Также отметим, что на период затяжного комендантского часа в Одессе поезда были отменены.

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Укрзализныцяэвакуация