Евакуація з Донбасу. Укрзалізниця змінює схему руху поїзда з Покровська
Укрзалізниця змінює схему руху поїзда з Покровська, який евакуює жителів східних областей. Тепер він буде курсувати до Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Нововведення будуть діяти з 3 травня. Поїзд №234/233 курсуватиме до Львова замість Чопа.
"Поїзд відправлятиметься по непарних з Покровська о 16:30, прибуватиме до Дніпра о 19:40 (по станції Дніпро вагони приєднуватимуться до поїзда №86/85 Запоріжжя - Львів), до Львова поїзд прибуватиме о 15:51", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на сьогодні Укрзалізниця призначила три евакуаційні рейси.
Також зазначимо, що на період затяжної комендантської години в Одесі потяги були скасовані.
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