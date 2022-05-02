Евакуація з Донбасу. Укрзалізниця змінює схему руху поїзда з Покровська

Укрзалізниця змінює схему руху поїзда з Покровська, який евакуює жителів східних областей. Тепер він буде курсувати до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Нововведення будуть діяти з 3 травня. Поїзд №234/233 курсуватиме до Львова замість Чопа. "Поїзд відправлятиметься по непарних з Покровська о 16:30, прибуватиме до Дніпра о 19:40 (по станції Дніпро вагони приєднуватимуться до поїзда №86/85 Запоріжжя - Львів), до Львова поїзд прибуватиме о 15:51", - йдеться у повідомленні.