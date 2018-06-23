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Эвакуация детского лагеря на Закарпатье: Москаль сообщил подробности

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 10:18
Фото: снег на Закарпатье (dsns.gov.ua)
Фото: снег на Закарпатье (dsns.gov.ua)

По словам Москаля, лагерь трудно найти из-за сильного тумана

Эвакуация детского лагеря на Закарпатье осложнена из-за сильного тумана. Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире "112 Украина".

"Ночью пошли ливни и дождь, пошел мокрый снег, в некоторых местах температура опускалась до 0. Возле Драгобрата 27 детей из Одесской, Харьковской областей и г. Киева разбили палаточный городок. Они нигде не регистрировались. Сейчас спасатели вышли с ними на контакт. Все живы, здоровы, но трудно их найти из-за сильного тумана. И они не знают где они, потому что кругом туман. Я думаю, что в ближайшее время их найдут", - сообщил Москаль.

Кроме того, Москаль уточнил, что в указанном лагере есть взрослые.

"25 детей и двое взрослых. Их надо срочно найти, чтобы не было переохлаждения организма", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах из-за снега эвакуируют детский лагерь.

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Теги публикации: эвакуация, Закарпатье, снег  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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