Эвакуация детского лагеря на Закарпатье: Москаль сообщил подробности

По словам Москаля, лагерь трудно найти из-за сильного тумана

Эвакуация детского лагеря на Закарпатье осложнена из-за сильного тумана. Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире "112 Украина".

"Ночью пошли ливни и дождь, пошел мокрый снег, в некоторых местах температура опускалась до 0. Возле Драгобрата 27 детей из Одесской, Харьковской областей и г. Киева разбили палаточный городок. Они нигде не регистрировались. Сейчас спасатели вышли с ними на контакт. Все живы, здоровы, но трудно их найти из-за сильного тумана. И они не знают где они, потому что кругом туман. Я думаю, что в ближайшее время их найдут", - сообщил Москаль.

Кроме того, Москаль уточнил, что в указанном лагере есть взрослые.

"25 детей и двое взрослых. Их надо срочно найти, чтобы не было переохлаждения организма", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах из-за снега эвакуируют детский лагерь.