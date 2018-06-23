Евакуація дитячого табору на Закарпатті: Москаль повідомив подробиці

За словами Москаля, табір важко знайти через сильний туман

Евакуація дитячого табору на Закарпатті ускладнена через сильний туман. Про це повідомив глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в ефірі "112 Україна".

"Вночі пішли зливи і дощ, пішов мокрий сніг, в деяких місцях температура опускалася до 0. Біля Драгобрата 27 дітей з Одеської, Харківської областей і м. Києва розбили наметове містечко. Вони нігде не реєструвалися. Зараз рятувальники вийшли з ними на контакт. Всі живі, здорові, але важко їх знайти через сильний туман. І вони не знають де вони, бо кругом туман. Я думаю, що найближчим часом їх найдуть", - повідомив Москаль.

Крім того, Москаль уточнив, що у вказаному таборі є дорослі.

"25 дітей і двоє дорослих. Їх треба терміново знайти щоб не було переохолодження організму", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах через сніг евакуюють дитячий табір.