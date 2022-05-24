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Эвакуация больных и раненых. Турция инициировала создание в Украине медицинского коридора

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Анкара, Вторник 24 мая 2022 10:02
Эвакуация больных и раненых. Турция инициировала создание в Украине медицинского коридора Фото: министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа (twitter.com/drfahrettinkoca)
Автор: Мария Кучерявец

Турция предлагает организовать в Украине медицинский коридор для эвакуации больных и раненых из зон боевых действий. Страна готова взять на себя соответствующие обязанности по организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Во время российско-украинского конфликта Турция направила свою гуманитарную помощь, в первую очередь лекарства и медицинские товары в регион. Необходимо создать безопасный медицинский коридор, особенно для эвакуации больных и раненых", - сказал Коджа.

Он призвал поддержать это предложение со стороны международного сообщества во главе со Всемирной организацией здравоохранения.

"Турция готова выполнять все, что от нее зависит в вопросах эвакуации и оказания медицинской помощи", - резюмировал министр.

Напомним, недавно министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Берлине обсудили гуманитарную ситуацию в Украине. В частности, возможность эвакуации гражданских и раненых солдат.

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