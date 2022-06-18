ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Евакуація з "Азоту" у Сєвєродонецьку: цивільні відмовляються виїжджати, - Гайдай

Новость на русском →
Субота 18 червня 2022 22:10
Евакуація з "Азоту" у Сєвєродонецьку: цивільні відмовляються виїжджати, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (tribun)
Автор: Іван Носальський

Мирне населення, яке ховається у підвалах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовляється від евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"З ними постійно є зв'язок. Їм пропонували багато разів евакуюватись, вони не хочуть", - розповів Гайдай.

За його словами, в ОВА попросили нацгвардійців, щоб вони про всяк випадок записали на відео спілкування з цивільними, де вони відмовляються від виїзду.

"У нас багато відеоматеріалу, де людям пропонують виїжджати, але вони не хочуть", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що сотні мирних жителів, що знаходяться на хімічному заводі "Азот" у Сєвєродонецьку, не можуть евакуюватись через постійні обстріли.

Також ми писали, що, за словами Гайдая, сьогодні на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сєвєродонецьк Луганская ОГА Війна Росії проти України
NEWS
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону