Евакуація з "Азоту" у Сєвєродонецьку: цивільні відмовляються виїжджати, - Гайдай

Мирне населення, яке ховається у підвалах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовляється від евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"З ними постійно є зв'язок. Їм пропонували багато разів евакуюватись, вони не хочуть", - розповів Гайдай.

За його словами, в ОВА попросили нацгвардійців, щоб вони про всяк випадок записали на відео спілкування з цивільними, де вони відмовляються від виїзду.

"У нас багато відеоматеріалу, де людям пропонують виїжджати, але вони не хочуть", - наголосив Гайдай.