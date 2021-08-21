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Эвакуация из Афганистана: Украина предлагает принять граждан из группы риска

Автор: Инна Собора

Украина предложила свою помощь в переселении афганцев из группы риска. Она сделала такое предложение совместно с группой других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса.

В Вашингтоне поблагодарили партнеров со всего мира, которые "сыграли важную роль в этой операции на всех ее этапах".

В частности, отметили Бахрейн, Данию, Германию, Италию, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турцию, ОАЭ, Великобританию и Узбекистан за помощь с транзитом американцев и граждан других стран через свои территории в безопасное место.

"Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда также сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска", - подчеркнул Прайс.

Напомним, сегодня из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел украинских военно-транспортный самолет Ил-76МД, который эвакуировал граждан.

Ранее страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию людей из аэропорта Кабула.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистан