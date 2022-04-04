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Евакуація 4 квітня: де заплановані гуманітарні коридори

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Україна, Понеділок 04 квітня 2022 09:40
Евакуація 4 квітня: де заплановані гуманітарні коридори Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок. Гуманітарні коридори заплановані у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Сьогодні продовжиться евакуація мешканців блокадного Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. Люди зможуть залишити місто приватним транспортом.

За словами Верещук, 15 автобусів уже виїхали із Запоріжжя. Представники Червоного Хреста будуть супроводжувати колону з Мангуша.

Крім того, сьогодні пройде евакуація жителів населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне, Лисичанськ та Нижнє Луганської області.

Нагадаємо, з початку війни в Україні загинула 161 дитина, ще 264 неповнолітніх отримали поранення.

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