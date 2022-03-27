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Эвакуация 27 марта: в Украине будут работать 2 гуманитарных коридора

Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в воскресенье, 27 марта, работают всего два гуманитарных коридора. Эвакуация мирного населения состоится в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Донецкая область

Из города Мариуполь - в город Запорожье

Из Мариуполя можно выехать на собственном транспорте. Также организована транспортировка автобусами из Бердянска (Запорожская область) в Запорожье.

  • Место сбора: ул. Мелитопольское шоссе, 27 (возле спорткомплекса)

Кроме того, в Бердянске работают гуманитарные штабы для эвакуированных из Мариуполя (контакты: 3-62-76; 3-52-52; 097 551 59 17; 050 439 75 29).

Луганская область

Из города Рубежное - в город Бахмут

Эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Автозаводская, Шевченко, Сосюры и в районе железного вокзала.

Напомним, с начала войны в Украине погибло 139 детей. Больше всего несовершеннолетних пострадало в Киевской области.

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