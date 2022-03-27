Евакуація 27 березня: в Україні працюватимуть 2 гуманітарних коридора

Донецька область

З міста Маріуполь - до міста Запоріжжя

З Маріуполя можна виїхати на власному транспорті. Також організоване транспортування автобусами з Бердянську (Запорізька область) до Запоріжжя.

Місце збору: вул. Мелітопольське шосе, 27 (біля спорткомплексу)

Крім того, у Бердянську працюють гуманітарні штаби для евакуйованих з Маріуполя (контакти: 3-62-76; 3-52-52; 097 551 59 17; 050 439 75 29).

Луганська область

З міста Рубіжне - до міста Бахмут

Евакуація буде проходити по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Автозаводська, Шевченка, Сосюри та в районі залізного вокзалу.