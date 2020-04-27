Для эвакуации украинцев готовят еще 20 спецрейсов

Для эвакуации украинцев из-за пандемии коронавируса готовят еще 20 специальных рейсов. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика SkyUp.

Сообщается, что компания выполнит еще 20 нерегулярных коммерческих рейсов, которыми украинцы и иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины, смогут вернуться из-за границы.

При этом иностранцы, которые находятся в Украине, могут воспользоваться этими рейсами для возвращения в страны своего гражданства.

По состоянию на 27 апреля запланированы следующие рейсы:

28.04.2020 - Стокгольм, Неаполь

30.04.2020 - Ларнака

01.05.2020 - Дюссельдорф

02.05.2020 - Париж, Лиссабон, Цюрих

04.05.2020 - Франкфурт, Милан, Тараз

06.05.2020 - Аликанте, Осло, Гоа

07.05.2020 - Мале, Коломбо

08.05.2020 - Прага, Тель-Авив, Коломбо

10.05.2020 - Дели, Франкфурт

Актуальное расписание доступно на сайте SkyUp в разделе "Специальные рейсы", билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика и в агентской сети.

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины обнародовали график авиарейсов для возвращения украинцев из-за границы.

До этого сообщалось, что в четверг, 28 апреля, в Украину должны доставить застрявших в Швеции граждан. Эвакуация будет проводиться специальным рейсом Стокгольм-Киев.