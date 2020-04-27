Для эвакуации украинцев готовят еще 20 спецрейсов

Пассажиры будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию
Для эвакуации украинцев из-за пандемии коронавируса готовят еще 20 специальных рейсов. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика SkyUp.
Сообщается, что компания выполнит еще 20 нерегулярных коммерческих рейсов, которыми украинцы и иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины, смогут вернуться из-за границы.
При этом иностранцы, которые находятся в Украине, могут воспользоваться этими рейсами для возвращения в страны своего гражданства.
По состоянию на 27 апреля запланированы следующие рейсы:
Актуальное расписание доступно на сайте SkyUp в разделе "Специальные рейсы", билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика и в агентской сети.
Напомним, ранее в Кабинете министров Украины обнародовали график авиарейсов для возвращения украинцев из-за границы.
До этого сообщалось, что в четверг, 28 апреля, в Украину должны доставить застрявших в Швеции граждан. Эвакуация будет проводиться специальным рейсом Стокгольм-Киев.