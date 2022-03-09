Эвакуации из Бучи и Гостомеля сегодня не будет. Оккупанты не пропустили автобусы

Российские оккупационные войска в очередной раз прибегают к срыву эвакуации мирного населения. Заблокировали проезд из Бучи и Гостомеля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Бучанского городского совета.
"Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", - пишет пресс-служба.
В то же время из Ворзеля эвакуация продолжается. Водители сделали уже второй круг и перевозят жителей в Киев.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил оккупантов в том, что они сознательно срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов,
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