UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эвакуации из Бучи и Гостомеля сегодня не будет. Оккупанты не пропустили автобусы

Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупационные войска в очередной раз прибегают к срыву эвакуации мирного населения. Заблокировали проезд из Бучи и Гостомеля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Бучанского городского совета.

"Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", - пишет пресс-служба.

В то же время из Ворзеля эвакуация продолжается. Водители сделали уже второй круг и перевозят жителей в Киев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил оккупантов в том, что они сознательно срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов,

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаГостомельУкраинаРоссийская Федерация