Эвакуации из Бучи и Гостомеля сегодня не будет. Оккупанты не пропустили автобусы

Российские оккупационные войска в очередной раз прибегают к срыву эвакуации мирного населения. Заблокировали проезд из Бучи и Гостомеля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Бучанского городского совета.

"Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", - пишет пресс-служба. В то же время из Ворзеля эвакуация продолжается. Водители сделали уже второй круг и перевозят жителей в Киев.