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ЕВА виступила проти нових податкових правок ВР, які шкодять видобувній галузі

Україна, П'ятниця 11 липня 2025 14:47
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ЕВА виступила проти нових податкових правок ВР, які шкодять видобувній галузі Фото: ЕВА виступила проти нових податкових правок ВР, які шкодять видобувній галузі (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Окремі правки до проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України", які пропонують у Верховній Раді, можуть мати вкрай негативні наслідки для видобувної галузі. Також вони відкривають шляхи до корупційних зловживань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Європейській бізнес Асоціації (EBA).

Як йдеться в заяві, позасудове припинення дії спеціальних дозволів на користування надрами у разі наявності податкової заборгованості у розмірі близько 3000 грн - це ініціатива, яка, на думку експертів Комітету надрокористування Асоціації, суперечить принципу правової визначеності, створює значні корупційні ризики й порушує міжнародні зобов’язання України щодо стабільності умов для інвесторів.

"Зокрема, йдеться про порушення Угоди між урядами України та США щодо створення інвестиційного фонду відбудови", - наголосили у EBA.

Також бізнес розкритикував ініціативу підвищення ставок земельного податку для гірничодобувних підприємств із 3% до 8% - для земельних ділянок із нормативною грошовою оцінкою та з 5% до 12% - для ділянок без такої оцінки.

На переконання бізнесу, це може призвести до зростання собівартості продукції, зменшення обсягів видобування й експортного виторгу, а також зниження інвестиційної привабливості сектору.

"Видобувна галузь - це основа сировинної безпеки держави. Вона є потужним резервом економічного зростання, формуючи до 60% експортного потенціалу. У таких умовах важливо не допустити додаткового тиску на сектор, а навпаки - створювати можливості для його розвитку", - підкреслили у Асоціації.

Там наголосили, що цього можливо досягти шляхом податкових стимулів, прозорого регулювання та дотримання принципів правової стабільності.

"EBA закликає Парламент утриматися від ухвалення змін, що можуть поставити під загрозу довіру інвесторів, й натомість зосередитися на реформах для сталого розвитку галузі", - констатували в заяві.

Раніше проти нових правок виступили у Національній асоціації добувної промисловості України: там закликали ВР відхилити поправки №№70, 71, 34 та 96, щоб не допустити посилення кризових явищ у гірничодобувній промисловості України, не створювати додаткові ризики для експорту, валютних та податкових надходжень та зайнятості населення.

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