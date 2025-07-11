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ЕВА выступила против новых налоговых правок ВР, которые вредят добывающей отрасли

Украина, Пятница 11 июля 2025 14:47
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ЕВА выступила против новых налоговых правок ВР, которые вредят добывающей отрасли Фото: ЕВА выступила против новых налоговых правок ВР, которые вредят добывающей отрасли (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Отдельные правки к проекту закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", которые предлагают в Верховной Раде, могут иметь крайне негативные последствия для добывающей отрасли. Также они открывают пути к коррупционным злоупотреблениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Европейской бизнес Ассоциации (EBA).

Как говорится в заявлении, внесудебное прекращение действия специальных разрешений на пользование недрами при наличии налоговой задолженности в размере около 3000 грн - это инициатива, которая, по мнению экспертов Комитета недропользования Ассоциации, противоречит принципу правовой определенности, создает значительные коррупционные риски и нарушает международные обязательства Украины по стабильности условий для инвесторов.

"В частности, речь идет о нарушении Соглашения между правительствами Украины и США о создании инвестиционного фонда восстановления", - отметили в EBA.

Также бизнес раскритиковал инициативу повышения ставок земельного налога для горнодобывающих предприятий с 3% до 8% - для земельных участков с нормативной денежной оценкой и с 5% до 12% - для участков без такой оценки.

По убеждению бизнеса, это может привести к росту себестоимости продукции, уменьшению объемов добычи и экспортной выручки, а также снижению инвестиционной привлекательности сектора.

"Добывающая отрасль - это основа сырьевой безопасности государства. Она является мощным резервом экономического роста, формируя до 60% экспортного потенциала. В таких условиях важно не допустить дополнительного давления на сектор, а наоборот - создавать возможности для его развития", - подчеркнули в Ассоциации.

Там отметили, что этого можно достичь путем налоговых стимулов, прозрачного регулирования и соблюдения принципов правовой стабильности.

"EBA призывает Парламент воздержаться от принятия изменений, которые могут поставить под угрозу доверие инвесторов, и вместо этого сосредоточиться на реформах для устойчивого развития отрасли", - констатировали в заявлении.

Ранее против новых правок выступили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины: там призвали ВР отклонить поправки №№70, 71, 34 и 96, чтобы не допустить усиления кризисных явлений в горнодобывающей промышленности Украины, не создавать дополнительные риски для экспорта, валютных и налоговых поступлений и занятости населения.

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