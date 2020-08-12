ЕВА призывает власть активизировать запуск рынка квот на выбросы СО2

Европейская бизнес ассоциация (EBA) призывает власти как можно скорее принять и обнародовать все нормативно-правовые акты, обеспечивающие запуск национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Об этом заявили в комитете EBA по вопросам промышленной экологии и устойчивого развития.

"Затягивание с запуском национальной схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов вредит репутации Украины как надежного участника глобальных процессов по изменению климата, а также увеличивает риски возможного применения к продукции из Украины пограничной углеродной корректировки – Carbon Border Adjustment Mechanism", - говорится в сообщении.

Напомним, закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов" Верховная рада приняла в декабре 2019 года. Принятие законопроекта стало первым этапом внедрения торговли парниковыми квотами в Украине.

Вместе с тем, по мнению экспертов ассоциации, теперь важно четко определить, какая структурная единица будет наделена полномочия по контролю. Кроме того, необходимо разработать порядок ведения Единого реестра по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов.

"В противном случае закон не сможет заработать с января 2021, как запланировано", - уверены в ассоциации.

Напомним, запуск национального рынка торговли квотами на выбросы СО2 стал необходим в связи с принятым в начале 2020 года в Евросоюзе European Green Deal. Его основной целью является достижение климатической нейтральности европейского континента до 2050 года.