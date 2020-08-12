ЕВА закликає владу активізувати запуск ринку квот на викиди СО2

Європейська бізнес асоціація (EBA) закликає владу якнайшвидше ухвалити і оприлюднити всі нормативно-правові акти, що забезпечують запуск національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Про це заявили в комітеті EBA з питань промислової екології та сталого розвитку.

"Затягування з запуском національної схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів шкодить репутації України як надійного учасника глобальних процесів зі зміни клімату, а також збільшує ризики можливого застосування до продукції з України прикордонного вуглецевого коригування - Carbon Border Adjustment Mechanism", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, закон "Про основи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" Верховна рада прийняла в грудні 2019 року. Ухвалення законопроекту стало першим етапом впровадження торгівлі парниковими квотами в Україні.

Разом з тим, на думку експертів асоціації, тепер важливо чітко визначити, яка структурна одиниця буде наділена повноваженнями з контролю. Крім того, необхідно розробити порядок ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

"В іншому випадку закон не зможе заробити з січня 2021, як заплановано", - впевнені в асоціації.

Нагадаємо, запуск національного ринку торгівлі квотами на викиди СО2 став необхідний у зв'язку з прийнятим на початку 2020 року в Євросоюзі European Green Deal. Його основною метою є досягнення кліматичної нейтральності європейського континенту до 2050 року.