ЕВА призывает Раду разрешить использовать до 70% средств эконалога на экомодернизацию

Европейская бизнес ассоциация призывает Верховную раду реформировать механизм сбора и использования экологического налога. Такое предложение содержится в письме ассоциации в адрес руководства парламентских комитетов по вопросам финансов, бюджета и экологической политики, а также Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом говорится на сайте ассоциации, передает РБК-Украина.

"Первоочередной целью внесения изменений в действующее природоохранное законодательство в части эконалога должно быть не повышение его ставок, а обеспечение целевого использования средств, поступающих от уплаты эконалога, в том числе создание экономических механизмов для инвестирования в экологическую модернизацию предприятий", - сказано в документе.

В 2019 году украинские предприятия увеличили отчисления экологического налога в госбюджет на 40% по сравнению с предыдущим годом - до 3,9 млрд грн. Согласно данным Минэкоэнерго, смета бюджетной программы "Осуществление природоохранных мероприятий" в 2019 году составила чуть более 481 млн грн, то есть около 12,35% всех поступлений.

В связи с этим бизнес-сообщество предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств эконалога на инвестиции в природоохранные мероприятия. Такой шаг позволит повысить эффективность использования средств в части влияния на экологическую обстановку, так как промышленные предприятия понимают, за счет реализации каких мероприятий можно снизить нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, эксперты ЕБА считают целесообразным обеспечить зачисление средств эконалога исключительно в специальные фонды с таким распределением: 70% - в местные бюджеты, 30% - в госбюджет.

Сейчас эконалог распределяется между бюджетами разных уровней в следующих пропорциях: местные бюджеты - 55%, госбюджет - 45%.

Бизнес-сообщество считает целесообразным оставить на нынешнем уровне эконалог за выбросы СО2. А в перспективе - заменить его системой торговли квотами на выбросы. Налог за выбросы СО, по убеждению экспертов Ассоциации, нужно отменить.

Чтобы гармонизировать все эти изменения, ЕБА призывает депутатов способствовать отклонению серии законопроектов (№2367, №2367-1, №2367-2, №2465, №2465-1) и консолидировать все рациональные предложения, которые в них содержатся, в едином согласованном проекте закона. В нем должны быть предусмотрены конкретные инструменты финансирования экологической модернизации промышленности и энергетики.

Как сообщал GMK Center, украинская промышленность заинтересована в улучшении состояния окружающей среды, однако ожидает от государства прозрачного распределения собранных средств.

С призывами модернизировать механизм распределения средств эконалога к власти неоднократно обращались и Европейская бизнес ассоциация, и Американская торговая палата.