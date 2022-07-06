ЕВА призывает отменить приказ о повышении железнодорожных тарифов

"Безусловно, УЗ, как и остальные отрасли, понесла существенные убытки в результате военных действий и нуждается в финансовой поддержке. Однако, компенсацию этих убытков не может быть возложена только на бизнес-ведь сейчас сложно всем, и потери есть у всех", - заявила исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко.

Так, например, за время войны экспорт из Украины сократился более чем на половину, логистические пути и цепи поставки являются поврежденными.

Кроме того, загруженность предприятий значительно упала с начала полномасштабного военного вторжения рф и, по мнению компаний-членов ассоциации, поднятия железнодорожных грузовых тарифов потенциально может породить коллапс ключевых индустрий, а следовательно и крайне негативно повлиять на экономику Украины в целом.

По мнению экспертов ассоциации, повышение железнодорожных тарифов будет способствовать остановке работающих предприятий в Украине (которые сейчас платят налоги, обеспечивают рабочие места и оказывают помощь сектору обороны).

Более того, железнодорожные тарифы для таких чувствительных грузов как уголь, цемент, руда, удобрения с 1 января 2022 года уже выросли на 42% по сравнению с началом 2021 года, что приведет, по меньшей мере, к 2,9 млрд грн дополнительных транспортных расходов до конца 2022 года.

Дальнейшее повышение тарифов создает риск остановки экономической деятельности предприятий, ведь перевозка определенных грузов по железной дороге станет нерентабельной для грузовладельцев, что в конечном случае обусловит уменьшение грузовой базы. То есть фактически повышение тарифов может не решить вопрос дефицита средств УЗ, подчеркнули в ассоциации.