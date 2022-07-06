ЕВА закликає скасувати наказ про підвищення залізничних тарифів

"Безумовно, УЗ, як і решта індустрій та галузей зазнала суттєвих збитків внаслідок військових дій та потребує фінансової підтримки. Проте, компенсацію цих збитків не може бути покладено лише на бізнес - адже зараз складно усім, і втрати є у всіх", - заявила виконавчий директор ЕВА Анна Дерев’янко.

Так, наприклад, за час війни експорт з України скоротився більше ніж на половину, логістичні шляхи та ланцюги постачання є пошкодженими.

Крім того, завантаженість підприємств значно впала з початку повномасштабного воєнного вторгнення рф і, на переконання компаній-членів асоціації, підняття залізничних вантажних тарифів потенційно може обумовити колапс ключових індустрій, а відтак і вкрай негативно вплинути на економіку України в цілому.

На думку експертів асоціації, підвищення залізничних тарифів сприятиме зупинці працюючих підприємств в Україні (які зараз сплачують податки, забезпечують робочі місця та надають допомогу сектору оборони).

Більше того, залізничні тарифи для таких чутливих вантажів як вугілля, цемент, руда, добрива з 1 січня 2022 року вже зросли на 42% в порівнянні з початком 2021 року, що призведе до щонайменше 2,9 млрд грн додаткових транспортних витрат до кінця 2022 року.

Подальше підвищення тарифів створює ризик зупинки економічної діяльності підприємств, адже перевезення певних вантажів залізницею стане нерентабельним для вантажовласників, що в кінцевому випадку обумовить зменшення вантажної бази. Тобто фактично підвищення тарифів може не вирішити питання дефіциту коштів УЗ, наголосили в асоціації.