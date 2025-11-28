EVA посилює позиції в б'юті-сегменті: у Дніпрі відкрилась EVA BEAUTY з унікальним концептом

28 листопада 2025 року EVA відкрила перший у Дніпрі магазин формату EVA BEAUTY, інтер'єр якого прикрасили роботи сучасних українських художниць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз EVA.

Лідер українського дрогері продовжує зміцнювати позиції в сегменті б’юті та розширювати преміальний досвід аудиторії. Новий простір краси, розташований за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 55, став четвертим магазином елітного формату в мережі.

Асортимент

У торговому залі площею 453 м² представлено близько 20 000 товарів:

засоби для догляду за обличчям і тілом;

професійні продукти для волосся та стайлінгу;

декоративна косметика, парфумерія, дерматокосметика, трендові корейські продукти;

б'юті-гаджети.

Фото: в EVA BEAUTY у Дніпрі вперше представлені Redken (пресслужба)

Серед брендів – L'Oreal Professionnel, TIGI, Alfaparf, Collistar, Payot, Arnaud Paris, CosDeBaha, Skin1004, Baylis & Harding, Le Sultan De Saba, Maison Maїssa, Freevola, Artdeco та інші.

У Дніпрі вперше представлені Redken (професійні засоби для фарбування та догляду за волоссям), а також парфуми від Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker та Birholz.

Сервісні зони та послуги

Особливий акцент у EVA BEAUTY зроблено на сервісах тестування та індивідуального підбору засобів. У магазині можна протестувати все – від зубних щіток до популярних гаджетів Dyson.

Фото: у магазині можна протестувати б'юті-гаджети (пресслужба)

За допомогою спеціаліста на сучасному апараті визначити тип і потреби шкіри та волосся. Завдяки парфумерному квізу обрати аромат, який відповідає вподобанням. Засоби декоративної косметики можна протестувати фізично, приміряти віртуально за допомогою AR-дзеркала VISUAL by EVA або підібрати з візажистом, отримавши експрес-макіяж.

Для клієнтів, що купують подарунки, передбачена зона безкоштовного пакування, а для відвідувачів з дітьми – розважальний куточок.

Унікальний концепт та підтримка українського мистецтва

Торговий зал нового магазину оформлений спеціально створеними ілюстраціями художниці Кріс Цвенгер. Доповнюють інтер’єр картини сучасної української художниці Notuko (Наталки Брічук): The Abduction of Europa, Artemida, Flower та Birds.

Центральна тема її творчості – жіноча ідентичність, сила та прагнення до незалежності. Часто у роботах зображено силует жінки, що обіймає себе – символ любові до себе та внутрішньої опори, що резонує з філософією EVA BEAUTY.

Фото: простір EVA BEAUTY у Дніпрі (пресслужба)

Репродукції робіт Notuko також прикрашають подарунковий пакувальний папір та лімітовану серію подарункових пакетів. Український бренд 13PERFUMES створив до відкриття магазину спеціальну версію парфуму Mad About You, використавши картину Artemida у дизайні упаковки.

"У роботах Notuko присутні чуттєвість, ніжність і водночас сила – риси, які ми вкладаємо в образ української жінки та в бренд EVA BEAUTY. Ми прагнемо, щоб наші гості отримували цілісний емоційний досвід. Формат побудований навколо краси, що виходить за межі традиційного розуміння індустрії, навколо ідеї натхнення та самовираження. А мистецтво – універсальна мова цих цінностей", – прокоментувала директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька.

Відкриття магазину, інтер'єр якого доповнено роботами українських художниць, є логічним продовженням курсу ритейлера на підтримку українського мистецтва.

Фото: інтер'єр магазину доповнено роботами українських художниць (пресслужба)

Раніше EVA BEAUTY вже виступила партнером вистави "Ребелія" творчого об'єднання "МУР" та фільму "Малевич" режисерки Дар'ї Онищенко.

"Ми прагнемо, щоб EVA BEAUTY стала простором, що дозволяє відійти від буденності, зануритися у відчуття натхнення та внутрішньої гармонії, з яких народжується справжня краса", – підсумувала Василина Петлицька.